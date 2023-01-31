Израиль готовится к возможному ответу Ирана на атаку дронов

В Израиле обсуждают возможный ответ Ирана на атаку беспилотников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силовые службы Израиля обсуждают возможный ответ Ирана на атаку его объектов оборонного значенияю. Об этом пишет издание Times of Israel.

Израильские органы безопасности готовятся к различным сценариям и обсуждают вероятность ударов Ирана по территории других стран. В Тель-Авиве также опасаются, что в случае таких атак могут пострадать гражданские лица, в частности, находящиеся в этих странах израильские туристы и дипломаты.

Ранее сообщалось, что Иран может изменить позицию по украинскому конфликту из-за заявлений Подоляка об инциденте в Исфахане.

Напомним, 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны.

Позднее сообщалось, что предварительно признаки теракта указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане.

Позднее посол Украины был вызван в МИД Ирана из-за заявления советника президента Украины Подоляка, в котором тот дал понять, что атака дронов в Исфахане может иметь отношение к событиям на Украине.