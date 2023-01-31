Американский писатель-ветеран призвал украинских мужчин перейти на сторону России

В Америке призвали украинских мужчин перейти на сторону России. Фото: REUTERS

Американский писатель и ветеран Ноктис Дрейвен считает, что политика киевских властей побуждает украинских мужчин перейти на сторону России. Об этом он написал в Twitter. Ветеран напомнил о репрессиях, которые применяет украинское правительство в отношении собственных граждан.

«Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит»,- цитирует Дрейвена РИА Новости.

«В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на Украине участились случаи, когда граждане так или иначе переходят на сторону России. По мнению американского обозревателя Джонатана Тобина, украинцев отпугивает шпиономания, которой страдают киевские власти.

О том, как двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России, читайте здесь на KP.RU.

В ноябре 2022 года батальон из украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, был сформирован в Донецкой народной республике. В состав батальона вошли 50 человек, которые ранее были в составе Вооруженных сил Украины.