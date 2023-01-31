Путин обсудил с президентом Алжира Теббуном взаимодействие на мировых рынках энергоносителей Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, с которым обсудил сотрудничество на мировых рынках энергоносителей.

«Подтверждена готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа. Условлено активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов», – сообщается на сайте Кремля.

Политики констатировали, что сотрудничество России и Алжира продолжает поступательно развиваться.

Как писал сайт KP.RU, весной прошлого года президент РФ пригласил своего алжирского коллегу в Россию.

Ранее спецпосланник Министерства иностранных дел Алжира по международному партнерству Лейла Зерруги сообщила, что республика подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Москва приветствовала решение Алжира присоединиться к организации.