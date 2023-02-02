Лавров заявил, что эскалации украинского конфликта со стороны Запада «рамок не видно»

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об эскалации украинского конфликта со стороны Запада, отметив, что данная эскалация на лицо и «рамок не видно».

«То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает в еще больше в болоте, - это играет важную роль на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости, комментируя вопрос о возможной эскалация в свете поставок Западом вооружений Киеву.

Напомним, Париж собирается поставить Киеву дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Берлина направить Украине 14 танков Leopard 2, а испанские власти заявили о намерении подготовить часть боевых танков Leopard, хранившихся на их складе в Сарагосе более десяти лет.

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