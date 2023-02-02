Лавров заявил, что в планы США входит экономическое подавление Европы и процесс уже пошел Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в дальнейшие планы Вашингтона входит экономическое подавление Европы, отметив, что данный процесс уже пошел.

«Параллельно экономически подавить Европу, нет сомнений, это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимости ее делать и оставлять сувереном во всем мире», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости

В виде примера Лавров привел в пример высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые начали «высказывать озабоченность» по вопросу законов, принятых Вашингтоном для борьбы с инфляцией, а «на деле нацелены на то, чтобы перетащить производство в США».

По его словам, немецкая промышленность обычно смотрит сторону льгот, которые, как отметил глава МИД РФ, «однозначно дискриминационные и однозначно направлены на подрыв европейской промышленности».

Напомним, ранее Макрон назвал стоимость энергоносителей причиной «рассинхронизации» в отношениях между Европой и Соединенными Штатами, а также призвал европейские страны добиться большей автономии от США в рамках НАТО.

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