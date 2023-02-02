Российские силы взяли под контроль город Николаевка в ДНР Фото: REUTERS

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина.

«В ходе боев взят населенный пункт Николаевка», – сказано в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.

Напомним, ранее российские войска взяли Артемовск в ДНР в оперативное окружение. Об этом в среду, 1 февраля, заявил журналистам Ян Гагин, советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По словам чиновника, Вооруженные силы России уже смыкают кольцо.

Как писал сайт KP.RU, в январе российские бойцы взяли под контроль всю территорию города Соледар в ДНР. Кроме того, они взяли под контроль также расположенные в городе соляные шахты.

На этой неделе Вооруженные силы России взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике.

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