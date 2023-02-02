Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ Фото: REUTERS

Власти Франции намерены направить в Польшу 150 военнослужащих для обучения солдат Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

«В рамках миссии Евросоюза в области военной помощи для Украины EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военных. Они будут тренировать украинских солдат», – написал он в своем Twitter.

Как отметил Ясина, Польша и Франция совместно работают над укреплением обороноспособности Украины.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ начнут обучение по эксплуатации танков Leopard 2 на следующей неделе.

Между тем Минобороны Великобритании заявило, что танковые экипажи Вооруженных сил Украины прибыли в Соединенное Королевство на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву.

США тем временем хотят расширить обучение военных ВСУ для изменения динамики боевых действий.

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