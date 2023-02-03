Россия сохранит цену газа для Белоруссии на уровне 2022 года

Стоимость российского газ для Белоруссии останется на уровне 2022 года Фото: REUTERS

Цена российского газа для Белоруссии сохранится на уровне 2022 года. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в пятницу, 3 февраля.

"На уровне прошлого года с расчетом в рублях", - уточнил министр.

Напомним, в 2022 году стоимость голубого топлива для Белоруссии была определена в 128,5 доллара за тысячу кубометров. С 1 апреля Минск оплачивает поставки в рублях.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что цена на газ из России для Белоруссии будет впервые зафиксирована на трехлетний период. По словам главы правительства, для жителей и промышленности республики все будет "стабильно и комфортно".

Ранее западные журналисты сообщили, что правительство Германии рассматривает ограничение импорта российского сжиженного природного газа в качестве дополнительных мер по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России.