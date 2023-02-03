Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 3 февраля 2023 года

Прозвучал второй за день сигнал о воздушной тревоге по всей территории Украины Фото: REUTERS

Сегодня, 3 февраля 2023 года по всей территории Украины прошел сигнал оповещения о воздушной тревоге. Информацию об этом подтверждает сервис воздушной тревоги Минцифры Украины.

По данным ресурса, сигнал охватил всю территорию Украины в районе 17:40 по Москве.

Отметим, что это уже вторая за сегодняшний день полномасштабная воздушная тревога. Первый сигнал прозвучал утром 3 февраля, около 11:30 по Москве.

В начале недели 31 января 2023 года в Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу.

Напомним, 30 января, в Днепропетровске Украины прозвучали взрывы. Об этом написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua".

Вместе с тем в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, власти объявили воздушную тревогу. Сообщений о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО не поступали.