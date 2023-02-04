Посол России в Канаде Степанов: Москва даст ответ на очередные санкции

Россия намерена дать ответ на новые санкции Канады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва даст ответ на недружественные действия Канады, которая обнародовала очередной санкционный список российских юридических и физических лиц. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Мы же всегда действуем по принципу взаимности - симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать», - цитирует Степанова РИА Новости.

Дипломат также указал на незаконность рестриктивных мер, которые не прошли через процедуру одобрения Совбезом ООН и отметил, что Запад давно игнорирует международное право.

Напомним, в пятницу 3 февраля Канада заявила о введении санкций в отношении 38 граждан России, в том числе ряда российских деятелей культуры – артистов и певцов.

Как депутат российской Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал включение его в санкционный список Канады, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в США признали провал санкций против России.