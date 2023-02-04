Посол России в Канаде Степанов: Москва даст ответ на очередные санкции

Россия намерена дать ответ на новые санкции Канады.
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Москва даст ответ на недружественные действия Канады, которая обнародовала очередной санкционный список российских юридических и физических лиц. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.
«Мы же всегда действуем по принципу взаимности - симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать», - цитирует Степанова РИА Новости.
Дипломат также указал на незаконность рестриктивных мер, которые не прошли через процедуру одобрения Совбезом ООН и отметил, что Запад давно игнорирует международное право.
Напомним, в пятницу 3 февраля Канада заявила о введении санкций в отношении 38 граждан России, в том числе ряда российских деятелей культуры – артистов и певцов.
Как депутат российской Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал включение его в санкционный список Канады, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в США признали провал санкций против России.