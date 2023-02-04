Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 февраля 2023 22:17

Посол России в Канаде Степанов: Москва даст ответ на очередные санкции

Дипломат назвал незаконными любые санкции, не одобренные Совбезом ООН
Мария ПАВЛОВА
Россия намерена дать ответ на новые санкции Канады.

Россия намерена дать ответ на новые санкции Канады.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва даст ответ на недружественные действия Канады, которая обнародовала очередной санкционный список российских юридических и физических лиц. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Мы же всегда действуем по принципу взаимности - симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать», - цитирует Степанова РИА Новости.

Дипломат также указал на незаконность рестриктивных мер, которые не прошли через процедуру одобрения Совбезом ООН и отметил, что Запад давно игнорирует международное право.

Напомним, в пятницу 3 февраля Канада заявила о введении санкций в отношении 38 граждан России, в том числе ряда российских деятелей культуры – артистов и певцов.

Как депутат российской Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал включение его в санкционный список Канады, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в США признали провал санкций против России.