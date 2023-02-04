«Просто песня!» Депутат Хинштейн прокомментировал включение в санкционный список Канады

Александр Хинштейн заявил, что коллекционирует зарубежные санкции против себя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Хинштейн прокомментировал введение против него санкций в Канаде словами «Просто песня!». Так он написал в своем Telegram-канале после того, как МИД Канады в пятницу 3 февраля опубликовал новый список россиян, в отношении которых введены рестрикции.

«В какой творческой и яркой компании я оказался! Просто песня!», - написал глава комитета Госдумы по информполитике.

Напомним, среди попавших под канадские рестрикции российских деятелей культуры – Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина. Кроме того, в списке есть имена Даны Борисовой, Александра Буйнова, Николая Расторгуева, Марата Башарова, Михаила Галустяна, Димы Билана и других звезд российской сцены и эстрады.

Также Хинштейн назвал действия западных стран по введению санкций в отношении россиян абсурдными и заявил, что воспринимает санкции как оценку своей работы.

«Я коллекционирую страны, которые ввели против меня санкции, в большинстве из которых я просто никогда не бывал», - сказал депутат в интервью РИА Новости.

Напомним, МИД Канады также заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Санкции введены за якобы распространение дезинформации российскими медиа.

Также сообщалось, что 3 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «массивным» пакетом санкций в 10 млрд евро, заявив, что ЕС в новом пакете «сконцентрируется на технологиях», которые не должны быть доступны России.

Тем временем в США признали провал санкций против России.