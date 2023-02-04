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НовостиПолитика3 февраля 2023 21:51

«Просто песня!» Депутат Хинштейн прокомментировал включение в санкционный список Канады

Глава комитета Госдумы заявил, что коллекционирует санкции против себя
Мария ПАВЛОВА
Александр Хинштейн заявил, что коллекционирует зарубежные санкции против себя.

Александр Хинштейн заявил, что коллекционирует зарубежные санкции против себя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Хинштейн прокомментировал введение против него санкций в Канаде словами «Просто песня!». Так он написал в своем Telegram-канале после того, как МИД Канады в пятницу 3 февраля опубликовал новый список россиян, в отношении которых введены рестрикции.

«В какой творческой и яркой компании я оказался! Просто песня!», - написал глава комитета Госдумы по информполитике.

Напомним, среди попавших под канадские рестрикции российских деятелей культурыМихаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина. Кроме того, в списке есть имена Даны Борисовой, Александра Буйнова, Николая Расторгуева, Марата Башарова, Михаила Галустяна, Димы Билана и других звезд российской сцены и эстрады.

Также Хинштейн назвал действия западных стран по введению санкций в отношении россиян абсурдными и заявил, что воспринимает санкции как оценку своей работы.

«Я коллекционирую страны, которые ввели против меня санкции, в большинстве из которых я просто никогда не бывал», - сказал депутат в интервью РИА Новости.

Напомним, МИД Канады также заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Санкции введены за якобы распространение дезинформации российскими медиа.

Также сообщалось, что 3 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «массивным» пакетом санкций в 10 млрд евро, заявив, что ЕС в новом пакете «сконцентрируется на технологиях», которые не должны быть доступны России.

Тем временем в США признали провал санкций против России.