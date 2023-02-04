Вашингтон пригрозил Турции санкциями за сотрудничество с Россией

США пригрозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией. Фото: REUTERS

США могут закрыть турецким банкам и бизнесу доступ к рынкам стран Большой семерки и корреспондентским связям. Об этом предупредил Анкару замминистра финансов США Брайан Нельсон. Чиновник курирует в американском финансовом ведомстве вопросы терроризма и финансовой разведки. По словам Нельсона, таким образом Вашингтон может наказать Турцию за торговое сотрудничество с Россией.

«Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям», - цитирует РИА Новости выступление Нельсона в Стамбуле.

Напомним, по словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, антироссийская санкционная борьба, развязанная коллективным Западом, окончательно показала свою неэффективность. В связи с этим Анкара не видит никакого смысла присоединяться к ограничительным мерам против России, чтобы не усугублять и без того тяжелую обстановку, сложившуюся не только в Европе, но и во всем мире.

Ранее МИД Канады заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Санкции введены за якобы распространение дезинформации российскими медиа.

Также в пятницу 3 февраля Канада заявила о введении санкций в отношении 38 граждан России, в том числе ряда российских деятелей культуры – артистов и певцов.