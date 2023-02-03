МИД Канады заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня»

Канада ввела санкции в отношении ряда российских медиа якобы за дезинформацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадский МИД заявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сказано пресс-релизе, в опубликованном в пятницу 3 февраля на официальном сайте канадского дипломатического ведомства. Документ доступен здесь.

Сообщается, что входящие в медиагруппу информационные ресурсы якобы распространяют «дезинформацию и пропаганду».

Напомним, медиакомпания «Россия сегодня» включает в себя такие ресурсы, как РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru и другие.

Также сообщается, что Канада ввела рестрикции в отношении заместителя главного редактора медиагруппы Дмитрия Горностаева. Под санкциями оказались также ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ранее Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова, который неоднократно посещал республики Донбасса, также является обладателем государственных наград РФ, которые, в том числе, получал лично от президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что группа Anacondaz объявила об отмене концертов в 15 городах России. Выступления были намечены на конец февраля, март и апрель 2023 года.

3 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «массивным» пакетом санкций в 10 млрд евро, заявив, что ЕС в новом пакете «сконцентрируется на технологиях», которые не должны быть доступны России.

Тем временем в США признали провал санкций против России.