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НовостиПолитика4 февраля 2023 2:37

Посол Антонов заявил, что передача Вашингтоном Украине мощных вооружений обостряет конфликт

Дипломат отметил, что США науськивают Киев атаковать российские регионы
Мария ПАВЛОВА
Посол Антонов прокомментировал решение США поставить Киеву дальнобойные бомбы.

Посол Антонов прокомментировал решение США поставить Киеву дальнобойные бомбы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

США идут на целенаправленную эскалацию украинского конфликта, передавая Киеву все более мощные вооружения. Об этом заявил посол США в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США», - цитирует РИА Новости комментарий Антонова к решению Вашингтона поставить Киеву «умные» дальнобойные бомбы GLSDB.

Дипломат отметил, что США де-факто науськивают Киев атаковать российские регионы и подчеркнул, что Россия будет всеми силами защищать все земли, вошедшие в ее состав.

«Любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал», - резюмировал Антонов.

Напомним, США в течение девяти месяцев поставят Украине «умные» дальнобойные снаряды: в чем их опасность и есть ли у России «противоядие», читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что США передадут Украине ракеты большой дальности в рамках нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов.

Если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Украина может его применить. Такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.