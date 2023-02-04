Посол Антонов заявил, что передача Вашингтоном Украине мощных вооружений обостряет конфликт

Посол Антонов прокомментировал решение США поставить Киеву дальнобойные бомбы. Фото: Евгения ГУСЕВА

США идут на целенаправленную эскалацию украинского конфликта, передавая Киеву все более мощные вооружения. Об этом заявил посол США в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США», - цитирует РИА Новости комментарий Антонова к решению Вашингтона поставить Киеву «умные» дальнобойные бомбы GLSDB.

Дипломат отметил, что США де-факто науськивают Киев атаковать российские регионы и подчеркнул, что Россия будет всеми силами защищать все земли, вошедшие в ее состав.

«Любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал», - резюмировал Антонов.

Напомним, США в течение девяти месяцев поставят Украине «умные» дальнобойные снаряды: в чем их опасность и есть ли у России «противоядие», читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что США передадут Украине ракеты большой дальности в рамках нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов.

Если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Украина может его применить. Такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла.

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