Военная спецоперация на Украине 4 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 февраля 2023 года.

Новые российские регионы на сегодняшний день защищены не полностью от угроз, поэтом специальная военная операция продолжается. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Крым уже надежно защищен.

МВД Украины заявило о формировании штурмовых бригад для атаки на Крым и Донбасс. «Гвардия наступления» объединит в себе действующие подразделения и новое пополнение.

Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» занял стратегически важный опорный пункт в ДНР. Российские силы закрепились в районе населенного пункта Веселое.

В ЛНР заявили о взятии под контроль поcелка Белогоровка. Населенный пункт был освобожден 2 февраля 2023 года.

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание Артемовска и отказался озвучить потери ВСУ в Артемовске.

Российские войска уничтожили два склада вооружения ВСУ в ДНР. Склады боеприпасов уничтожили в районе Угледара и Катериновки.

Армия России впервые с начала СВО уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в ДНР. Также уничтожена установка тактических ракет «Точка-У».

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 3 февраля 2023 года второй раз за день.

Вооруженные силы Польши начали обучение солдат ВСУ в соответствии с условиями передачи стране танков Leopard.