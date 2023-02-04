Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 63 российских военных
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63 российских военнослужащих возвращены из украинского плена. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны России в субботу, 4 февраля 2023 года.
Бойцы вернулись домой по результатам сложных переговоров, которые состоялись при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил РФ", - уточнили в оборонном ведомстве.
Как писал сайт KP.RU, 8 января Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в результате которого были возвращены 50 российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что 31 декабря 2022 с подконтрольной Киеву территории вернулись 82 российских военнослужащих.
Напомним, 6 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что в результате переговорного процесса в Россию из украинского плена были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.