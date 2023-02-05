Военная спецоперация на Украине 5 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 февраля 2023 года.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 4 февраля 2023 года. Сигнал тревоги подтвердил сервис оповещения.

Десятимесячная девочка погибла при обстреле Кременной со стороны ВСУ 21 января 2023. Ребенок в момент взрыва находился на руках у матери.

Российские артиллеристы уничтожили установку РСЗО и семь боевиков в Херсоне. Удар нанесен по месту стоянки техники ВСУ.

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных. Бойцы вернулись домой по результатам переговоров при содействии ОАЭ.

Содержащийся в ЛНР украинский военный узнал, что командование ВСУ не признает его пленным.

Армия России за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 108-ми районах. За сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ.

Российские военные выбили противника с окраин Двуречного на Купянском направлении. Также нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ.

В ЛНР тяжелое ранение в голову получил командир подразделения Народной милиции Игорь Мангушев. Об этом рассказал журналистам друг раненого командира.