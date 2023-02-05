The American Greatness: западное оружие не изменит ситуацию на Украине

Американский обозреватель объяснил, почему Украина обречена на поражение. Фото: REUTERS

Поставки западного оружия не могут предотвратить грядущее поражение Украины. Об этом пишет издание The American Greatness.

Автор публикации Кристофер Роуч отмечает, что Россия способна производить оружия не только больше, чем Украина, но и больше, чем весь Запад в совокупности. Также он указал на то, что российская экономика выстояла под напором западных санкций, а украинская почти полностью разрушена.

Западное оружие не способно дать Украине преимущество в конфликте, так как сложные современные танки требуют хорошо подготовленных экипажей и непросты в обслуживании, добавил Роуч.

«Для урегулирования военного конфликта на Украине все еще существует перспектива дипломатии и переговоров», - резюмировал журналист.

Ранее экс-разведчик из США Риттер заявил, что администрация Байдена отправляет на Украину оружие, чтобы оправдаться, когда Украина потерпит поражение.

Также сообщалось, что сирийский профессор Абдалла назвал заявление Путина в Волгограде сигналом, что у России есть самое современное оружие.

Тем временем в Пентагоне заявили, что GLSDB бомбы позволят Украине «отвоевать свои территории».