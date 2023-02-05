Экс-разведчик США Риттер заявил, что Вашингтон готовится к поражению Украины

Бывший офицер разведки считает, что власти США осознают неизбежность поражения Украины. Фото: REUTERS

Власти США осознают неизбежность поражения Украины и готовятся к такому сценарию. Такое мнение высказал эск-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», - сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По мнению Риттера, администрация Байдена отправляет на Украину оружие, чтобы оправдаться, когда Украина потерпит поражение.

«Когда это время настанет, они скажут: «Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки», - объяснил отставной офицер.

Напомним, США отправят «умные» дальнобойные снаряды GLSDB на Украину в течение девяти месяцев.

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