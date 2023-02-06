Эрдоган заявил, что реализация зерновой сделки продолжится, хотя это «беспокоит некоторых»

Эрдоган заявил, что реализация зерновой сделки продолжится. Фото: REUTERS

Реализация договоренности по экспорту украинского зерна (так называемой «зерновой сделки») продолжится несмотря на то, что это вызывает беспокойство в определенных кругах. Об этом заявил в воскресенье 5 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что считает соглашения по экспорту зерна правильными.

«Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно», - сказал президент Турции, выступая перед молодежью в городе Айдын. Трансляцию встречи вел телеканал ТРТ.

Турецкий лидер подчеркнул, что ведет «прямые и честные» переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Ранее сообщалось, что на «помощь голодающим странам» ушло лишь 2,4% вывезенного с Украины зерна. Подробности здесь на KP.RU.

В субботу, 4 февраля румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени. Пятеро моряков спаслись.

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