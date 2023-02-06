Military Watch: Германия передает Киеву устаревшие танки Leopard 1

Американские эксперты заявили, что ФРГ собирается передать Украине устаревшие танки. Фото: REUTERS

Германия передает Киеву устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для украинских военных. К такому выводу пришли американские военные эксперты, пишет издание Military Watch.

Аналитики напомнили, что эти танки могут использовать только снаряды калибра 105 мм, в то время как на Западе уже давно используют танковые орудия калибра 120 мм.

«Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями», - говорится в публикации.

Ранее глава СДПГ Кевин Кюнерт пожаловался на молчание стран ЕС после согласия Германии поставить Украине танки и рассказал, как ФРГ «по отдельным частям» собирает бронетехнику для отправки на Украину.

В конце января 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

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