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НовостиПолитика6 февраля 2023 1:57

Military Watch: Германия передает Киеву устаревшие танки Leopard 1

Американские эксперты считают, что эти бронемашины создадут дополнительные трудности для ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Американские эксперты заявили, что ФРГ собирается передать Украине устаревшие танки.

Американские эксперты заявили, что ФРГ собирается передать Украине устаревшие танки.

Фото: REUTERS

Германия передает Киеву устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для украинских военных. К такому выводу пришли американские военные эксперты, пишет издание Military Watch.

Аналитики напомнили, что эти танки могут использовать только снаряды калибра 105 мм, в то время как на Западе уже давно используют танковые орудия калибра 120 мм.

«Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями», - говорится в публикации.

Ранее глава СДПГ Кевин Кюнерт пожаловался на молчание стран ЕС после согласия Германии поставить Украине танки и рассказал, как ФРГ «по отдельным частям» собирает бронетехнику для отправки на Украину.

В конце января 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

Как НАТО превращает Украину в свалку военного старья, читайте здесь на KP.RU.