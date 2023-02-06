Число погибших при землетрясении в Турции достигло 1014 человек

Глава Управления по ЧС Турции Сезер сообщил, что разрушено 2 824 зданий в результате землетрясения Фото: REUTERS

Крупное землетрясение на юго-востоке Турции унесло до 1014 жизней. Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил глава Управления по ЧС республики Юнус Сезер.

"Мы получили данные о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан", - сказал он.

Напомним, сайт "КП" писал, что по состоянию на 06:30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что погибли 912 человек, ранены 5 385 человек, спасены 2 470. По словам политика, в разных городах страны обрушились 2 818 зданий.

Здания в нескольких городах разрушены в Турции в результате землетрясения магнитудой в 7,7 баллов, которое произошло в ночь на понедельник 6 февраля. Речь идет о городе Кахраманмара и населенных пунктах Адыяман, Диярбакыр и Малатье. В Диярбакыре, в частности, обрушилось восьмиэтажное здание. Толчки ощущались во многих регионах страны, в том числе и в столице Турции Анкаре. Эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Газиантеп.