Количество жертв землетрясения в Турции достигло 1 498
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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1498 человек, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям республики Юнус Сезер.
«На данный момент число погибших составляет 1498 человек», – сказал он в беседе с журналистами.
По словам Сезера, при землетрясении 8 533 человека получили ранения. Кроме того, были разрушены 2 834 здания.
Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека, ранения получили 7634. На юге страны землетрясения продолжаются до сих пор. Параллельно спасатели разбирают завалы от рухнувших многоэтажек.
Тем временем число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 430, более 1,3 тысячи человек пострадали.
По оценке экспертов, землетрясения магнитудой около 6 баллов будут происходить в районе Турции и Сирии на протяжении нескольких дней или даже недель.