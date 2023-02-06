Количество жертв землетрясения в Турции достигло 1 498 Фото: REUTERS

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1498 человек, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям республики Юнус Сезер.

«На данный момент число погибших составляет 1498 человек», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Сезера, при землетрясении 8 533 человека получили ранения. Кроме того, были разрушены 2 834 здания.

Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека, ранения получили 7634. На юге страны землетрясения продолжаются до сих пор. Параллельно спасатели разбирают завалы от рухнувших многоэтажек.

Тем временем число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 430, более 1,3 тысячи человек пострадали.

По оценке экспертов, землетрясения магнитудой около 6 баллов будут происходить в районе Турции и Сирии на протяжении нескольких дней или даже недель.