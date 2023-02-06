Путин заявил Эрдогану о готовности помочь Турции с ликвидацией последствий землетрясения

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи землетрясением в Турции Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в республике и предложмв помощь в ликвидации последствий стихии.

«Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия», – сообщается на сайте Кремля.

Эрдоган в свою очередь поблагодарил президента РФ за оперативную реакцию. Турецкий лидер сказал, что уже дает указания компетентным ведомствам принять помощь российских спасателей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин предложил президенту Сирии Башару Асаду помощь в ликвидации последствий землетрясения в арабской республике.

Тем временем число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1498 человек. В Сирии количество жертв достигло 430.