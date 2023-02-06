Число погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 11 тысяч человек Фото: REUTERS

В Турции общее число погибших в результате землетрясения выросло до 1541, а количество раненых увеличилось до ранены 9733 человека. Кроме того, в разных городах страны разрушены более 3471 здания. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-президента страны.

Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека, ранения получили 7634. На юге страны землетрясения продолжаются до сих пор. Параллельно спасатели разбирают завалы от рухнувших многоэтажек.

До этого президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в республике и предложив помощь в ликвидации последствий стихии.

По оценке экспертов, землетрясения магнитудой около 6 баллов будут происходить в районе Турции и Сирии на протяжении нескольких дней или даже недель.

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