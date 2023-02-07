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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 5:35

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 2921 человека

Anadolu: число погибших при землетрясении в Турции достигло 2921 человека
Роман КИЛЬМЯШКИН
Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Фото: REUTERS

Количество погибших при разрушительном землетрясении в Турции увеличилось до 2921 человека. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Турции ранним утром в понедельник, 6 февраля, случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Магнитуда составила 7,8 балла. Земля содрогнулась в 14 странах, в том числе в Сирии,Грузии, Армении, Египте, Кипре, Израиле, Болгарии, Греции.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур.

Как ранее писал сайт KP.RU, на следующий день в Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,6. Информацию об этом на своем официальном сайте распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).