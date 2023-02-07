Женщину с шестимесячным ребенком вытащили живыми из-под завалов после землетрясения в турецком Хатае Фото: REUTERS

Турецкие спасатели смогли через 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после мощного землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка. Об этом сообщает телеканал TRT, уточняя, что это произошло провинции Хатай.

«В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз», - передает телеканал, отмечая, что спасенные были госпитализированы, а поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее появилась информация о том, что женщина родила ребенка под завалами здания после землетрясения в Сирии, новорожденного ребенка спасли, а вот его мать погибла.

Напомним, накануне вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате поисково-спасательных работ после мощного землетрясения в разных регионах страны спасли более восьми тысяч человек. Однако, по его словам, на данный момент погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы. Он также сообщил, что, согласно последним данным, число жертв превысило 3,4 тысячи человек, а ранено свыше 20 500.