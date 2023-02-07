"Трещины на дорогах до полуметра, пробки на десятки километров": Российские спасатели своими глазами увидели катастрофические последствия землетрясения в Турции

Российские спасатели своими глазами увидели катастрофические последствия землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Российские спасатели уже прибыли в Турцию после серии мощных землетрясений для помощи в поиске людей и разбора завалов. Вместе с нашими специалистами Центроспаса в турецкий город Адана прибыл корреспондент KP.RU Владимир Веленгурин.

- Этой ночью спасатели Центроспаса в составе более 100 человек прибыли в Турцию. Аэропорт забит спасателями из разных стран… С логистикой, транспортом большие проблемы, непонятно куда ехать. Время идет, конечно, это очень нехорошо, потому что люди под завалами гибнут, - рассказывает журналист.

Он поделился тем, что уже удалось увидеть ему и российским спасателям, выдвинувшимся к месту проведения работ по ликвидации последствий природного катаклизма.

- Утром российские спасатели отправились в тот район, где они будут работать, Кахраманмараш. Мы несколько часов уже едем туда, дорога забита машинами, страшная пробка на десятки километров. По дороге видны разрушения ... Дорога во многих местах порвана трещинами. Причем, эти трещины от нескольких сантиметров до полуметра, их засыпали, чем можно было, поэтому езда очень утомительная. Разрушены многие здания…, - рассказывает с места события журналист "Комсомолки".

Напомним, согласно последней информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС и ввёл в 10 провинциях чрезвычайное положение на 3 месяца. Общее число погибших в результате землетрясений на данный момент достигло 3549 человек, ранены 22 168 человек.