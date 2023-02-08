Число жертв землетрясений в Турции превысило 8,5 тысяч Фото: REUTERS

Число жертв мощнейших землетрясений в Турции превысило 8,5 тысяч. Об этом в среду, 8 февраля сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, приехавший на пострадавшие регионы.

«По последним данным, погибли 8754 человека, ранены 49 133», - заявил турецкий лидер, отметив, что в пострадавших провинциях обрушились 6 444 здания.

Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 на юго-востоке и в центральной части Турции произошло в понедельник, 6 февраля. Они привели к многочисленным разрушениям. При этом подземные толчки продолжаются и сегодня, в среду, 8 февраля, сейсмологи зрегистрировали по меньшей мере четыре новых землетрясений.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате поисково-спасательных смогли спасти более восьми тысяч человек, уточнив при этом, что спасательные работы тяжело вести в некоторых регионах из-за погода.