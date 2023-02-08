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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 10:47

Новое землетрясение магнитудой 4,5 произошло около турецкого Газиантепа

Очаг залегал на глубине двух километров
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Новое землетрясение магнитудой 4,5 произошло около турецкого Газиантепа

Новое землетрясение магнитудой 4,5 произошло около турецкого Газиантепа

Фото: REUTERS

Новое землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали в 37 км от турецкого города Газиантеп в среду, 8 февраля. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что землетрясение было зарегистрировано в 10.26 по времени UTC (13.26 мск) в 37 километрах от Газиантепа, а очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

Напомним, сегодня, 8 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,6 в центральной части Турции, а позже зарегистрировали новые землетрясение магнитудой 4,8 и 5,1.

Как сообщалось, сейсмологи предупреждают, что в Турции будут испытывать подземные толчки после произошедших ранее мощных землетрясений.

Напомним, в понедельник, 6 февраля было зарегистрировано два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 на юго-востоке и в центральной части Турции, что привело к многочисленным разрушению. По последним данным, число жертв выросло превысило 7 тысяч.