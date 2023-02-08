Новое землетрясение магнитудой 4,5 произошло около турецкого Газиантепа Фото: REUTERS

Новое землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали в 37 км от турецкого города Газиантеп в среду, 8 февраля. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что землетрясение было зарегистрировано в 10.26 по времени UTC (13.26 мск) в 37 километрах от Газиантепа, а очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

Напомним, сегодня, 8 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,6 в центральной части Турции, а позже зарегистрировали новые землетрясение магнитудой 4,8 и 5,1.

Как сообщалось, сейсмологи предупреждают, что в Турции будут испытывать подземные толчки после произошедших ранее мощных землетрясений.

Напомним, в понедельник, 6 февраля было зарегистрировано два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 на юго-востоке и в центральной части Турции, что привело к многочисленным разрушению. По последним данным, число жертв выросло превысило 7 тысяч.