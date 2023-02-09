Спасатели МЧС продолжают поиски россиян под завалами после землетрясения в турецком Хатае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа спасателей МЧС России, прибывших в Турцию на помощь для разбора завалов после серии мощных землетрясений, продолжает поиск россиян в Хатае.

Как рассказали KP.RU в ведомстве, работы ведутся со вчерашнего вечера без перерыва, специалисты продолжают продвигаться вглубь разрушенного здания.

- Предполагаемое нахождение граждан определено. Информация о семье россиян поступила вчера. В координации с турецкой стороной спасатели оперативно выдвинулись из Кахраманмараша в провинцию Хатай, - уточнили в министерстве.

До этого в МЧС сообщали, что российские спасатели отправились в Хатай, где под завалами может находиться российская семья. Предполагается, что там находится женщина и двое детей.

Напомним, согласно последних данным турецких властей, общее число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.

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Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин передает кадры из Турции (подробности)