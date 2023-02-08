Спасатели МЧС направились в турецкий Хатай вытаскивать из-под завалов семью россиян Фото: REUTERS

Российские спасатели отправились в Хатай, где под завалами находиться российская семья. Об этом сообщили в МЧС России.

«Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян», - заявили в ведомстве, уточнив, что там находится женщина и двое детей.

Сообщается, что спасатели проведут обследование здания, после чего начнут поиск возможных пострадавших.

Напомним, в понедельник, 6 февраля зафиксировали землетрясение в Турции зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7. Они привели к многочисленным разрушениям. По последним данным, число жертв выросло превысило 7 тысяч.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число обрушившихся зданий превысило 5,7 тысячи, смогли спасти восьми тысяч человек, но пока погода мешает доставлять помощь в часть пострадавших районов.

Сегодня, 8 февраля, фиксировали новые землетрясения магнитудой до 5,1.