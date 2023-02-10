Соединенные Штаты отрицают причастность к взрывам на «Северных потоках»

В Госдепе США назвали "нонсенсом" версию американского публициста о причастности Вашингтона к взрывам на Северных потоках. Фото: REUTERS

Вашингтон отрицает причастность к взрывам на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Глава пресс-службы Госдепа назвал «совершенным и полнейшим нонсенсом» версию американского публициста Сеймура Херша, который считает, что США имеют отношение к диверсии на трубопроводах. Об этом Нед Прайс заявил в четверг 9 февраля во время регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Журналист подтвердил авторство статьи, но отказался раскрыть свои источники информации.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон вполне удовлетворен взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопроводы.