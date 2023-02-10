Глава Минобороны Литвы заявил о начале передачи Киеву 36 зенитных орудий Bofors L70

Литва передает Украине 36 зенитных орудий. Фото: REUTERS

Литва передает Украине зенитные орудия Bofors L70. Речь идет о передаче 36 таких комплексов. Об этом заявил в четверг 9 февраля глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министр добавил, что Вильнюс завершил подготовил 15 инструкторов, которые будут обучать украинских военнослужащих обращению с этой военной техникой.

«Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами», - цитирует ТАСС слова Анушаускаса.

Ранее сообщалось, что Литва собирается проводить масштабные курсы для украинских военных специалистов по применению западного оружия.

Также сообщалось, что глава МИД Литвы призвал НАТО предоставить Киеву оружие по принципу «все, что есть».

Напомним, в сентябре 2022 года Литва передала Вооруженным силам Украины 50 бронированных машин М113.