WP: в Киеве признали получение от США данных о целях для ракетных ударов

США передают Киеву координаты предполагаемых целей, по которым ВСУ впоследствии наносят удары. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оказались более вовлеченными в украинский конфликт, чем это предполагалось ранее, так как Вашингтон и его союзники предоставляют Киеву данные о месторасположении целей, по которым ВСУ впоследствии наносят удары. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что украинский чиновник высокого ранга рассказал изданию, что ВСУ большей частью осуществляют запуск новейших вооружений только после предоставления конкретных координат военными США. В тор же время источник в США уточнил для издания, что «Украина не запрашивает у США разрешения на нанесение ударов».

Ранее сообщалось, что США запретили Украине наносить удары вглубь России.

Тем временем политолог Подберезкин назвал три способа, которыми американцы контролируют HIMARS.

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