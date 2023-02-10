Воздушная тревога объявлена по всей Украине 10 февраля 2023 года

По всей Украине объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины утром пятницу, 10 февраля 2023 года. Данная информация размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, секретарь местного горсовета Анатолий Куртев сообщил, что на подконтрольной Украине территории Запорожья повреждены объекты энергетической инфраструктуры после взрывов в 10 февраля 2023 года.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.