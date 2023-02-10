Турция перенесла саммит по газовому хабу в Стамбуле на 22 марта 2023 года

В Минэнерго Турции сообщили, что саммит по газовому хабу в Стамбуле переносится на 22 марта 2023 года Фото: REUTERS

В Минэнерго Турции сообщили, что саммит по газовому хабу в Стамбуле переносится на 22 марта 2023 года. Информацию о переносе мероприятия ведомство подтвердило агентству ТАСС.

"Да, данные о том, что этот саммит переносится на 22 марта, верные", - сказал источник.

Планы Турции провести мероприятие, на котором планировалось обсудить вопросы создания и функционирования газового хаба, скорректированы. Саммит переносится на 22 марта.

Сайт "КП" писал, что Евросоюз планировал провести 22 февраля 2023 года в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия спецоперации России в Украине. На саммите участники хотят обсудить "геополитические и экономические последствия конфликта".

Тем временем в Турции все еще проходит траур по погибшим в результате масштабного землетрясения на юго-востоке республики. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур из-за трагедии с землетрясением в республике, которое унесло жизни более 1600 граждан страны.

По данным на сегодняшний день, в результате масштабного землетрясения в Турции скончалось 18 342 человек, при этом раненых зафиксировано 74 242.