Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик озвучил новые данные по жертвам землетрясения в ходе выступления в провинции Адыяман.

Ранее турецкий лидер заявил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 18 991, а количество раненых увеличилось более чем до 75 тысяч.

В пятницу, 10 февраля, американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.

Тем временем директор единой геофизической службы Российской академии наук, доктор технических наук Юрий Виноградов предупредил, что в ближайшие пять лет в мире ожидается рост числа землетрясений. Как объяснил ученый, в последние четыре года сейсмическая активность была понижена, но «поскольку все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего».