МЧС России доставило 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясении в Сирии Фото: REUTERS

Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения.

«По указанию президента Российской Федерации спецборт чрезвычайного ведомства прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарным грузом. 35 тонн продуктов и предметов первой необходимости передадут жителям, пострадавшим от землетрясения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Позже МЧС России отправит в Сирию еще один самолет в гуманитарной помощью.

Как писал сайт KP.RU, российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения. С понедельника, 6 февраля, из-под завалов спасены 47 человек.

Между тем количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек.

В пятницу, 10 февраля, американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.