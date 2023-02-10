Военные США сбили аэростат над Аляской

США сбили над Аляской неизвестный летательный аппарат и теперь ищут его обломки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные Соединенных Штатов сбили у берегов Аляски неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщили в пятницу 10 февраля в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что летательный аппарат находится на высоте около 12 километров, его обломки рассеялись по покрытому льдом участку моря. Специалисты рассчитывают собрать и изучить обломки.

Пока нет информации о том, какой стране принадлежал аэростат и мог ли он совершать маневры. Предположительно, это был беспилотник, размеры которого намного меньше, чем размеры сбитого ранее над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата.

Напомним, американские военные несколько дней следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

Впоследствии аэростат сбили, было установлено, что он принадлежит КНР.

В Пентагоне заявили, что китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению президента Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США.

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