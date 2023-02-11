Военный аналитик из США считает, что западные танки не изменят ход украинского конфликта

Американский эксперт заявил, что западные танки не изменят ситуацию на Украине. Фото: REUTERS

Поставка западных танков на Украину не сможет изменить ход конфликта. Об этом заявил директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.

Эксперт напомнил, что на Украине уже уничтожены тысячи танков ВСУ и выразил сомнение в том, что западные танки намного превосходят по своим качествам российские.

Также аналитик подчеркнул, что наибольший эффект от того или иного вида оружия наблюдается, когда оно впервые применяется в конфликте. Поэтому даже системы ракетного залпового огня HIMARS, которыми располагают ВСУ, практически утратили свое значение.

«Танки не станут «волшебной палочкой», - сказал Кофман в интервью изданию Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставка танков мотивирует ВСУ, но не изменит ситуацию. Он заявил, что несколько десятков западных танков не помогут ВСУ.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что Россия может противопоставить танкам НАТО на Украине. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что ФРГ намерена передать Украине танки Leopard 1, но испытывает дефицит снарядов для них.

Тем временем украинки раздеваются до трусов, лишь бы Европа отдала танки.