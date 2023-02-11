Один человек погиб при обстреле ВСУ бригады строителей в Курской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево Курской области, погиб один человек, заявил глава региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый – он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 11 февраля, ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате обстрела пострадали три человека. За несколько часов до этого беспилотник атаковал в Белгородской области инфраструктурный объект.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны РФ должно стать недопущение обстрела приграничных российских регионов.