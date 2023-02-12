Американский сенатор Тестер заявил, что над штатом Монтана летает неизвестный объект

Американский конгрессмен заявил, что над штатом Монтана летает неизвестный аппарат. Фото: REUTERS

В небе над американским штатом Монтана находится неизвестный летающий объект. Об этом заявил сенатор Джон Тестер, который представляет в Конгрессе США демократическую партию.

«Я осведомлен об объекте в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации», - написал Тестер в социальной сети Twitter в субботу 11 февраля, добавив, что намерен добиться от военных и властей информации о неизвестном объекте и проинформировать общественность.

Ранее над частью штата Монтана закрыли воздушное пространство. Напомним, штат Монтана граничит с Канадой, где вечером в субботу 11 февраля американский военный самолет сбил неизвестный летающий объект.

Ранее американские военные несколько дней следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

Впоследствии аэростат сбили, было установлено, что он принадлежит КНР.