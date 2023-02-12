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НовостиВ мире12 февраля 2023 2:53

Американский сенатор Тестер заявил, что над штатом Монтана летает неизвестный объект

Вечером 11 февраля над частью штата Монтана закрыли воздушное пространство
Мария ПАВЛОВА
Американский конгрессмен заявил, что над штатом Монтана летает неизвестный аппарат.

Американский конгрессмен заявил, что над штатом Монтана летает неизвестный аппарат.

Фото: REUTERS

В небе над американским штатом Монтана находится неизвестный летающий объект. Об этом заявил сенатор Джон Тестер, который представляет в Конгрессе США демократическую партию.

«Я осведомлен об объекте в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации», - написал Тестер в социальной сети Twitter в субботу 11 февраля, добавив, что намерен добиться от военных и властей информации о неизвестном объекте и проинформировать общественность.

Ранее над частью штата Монтана закрыли воздушное пространство. Напомним, штат Монтана граничит с Канадой, где вечером в субботу 11 февраля американский военный самолет сбил неизвестный летающий объект.

Ранее американские военные несколько дней следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

Впоследствии аэростат сбили, было установлено, что он принадлежит КНР.