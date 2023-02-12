Премьер Трюдо: американский военный самолет сбил неопознанный объект над Канадой

В Канаде сбили неизвестный летающий объект. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный объект, пролетавший над Канадой, был сбит американским военным самолетом в субботу 11 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канадский лидер уточнил, что объект был сбит по его приказу.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом», - написал Трюдо в социальной сети Twitter.

Сообщается, что в операции по уничтожению неопознанного объекта участвовали канадские и американские военные самолеты, цель поразил самолет F-22, принадлежащий США. Вооруженные силы Канады намерены найти и изучить обломки объекта.

Напомним, 10 февраля военные США сбили летательный аппарат над Аляской. Он находился на высоте около 12 километров, обломки рассеялись по покрытому льдом участку моря. Специалисты рассчитывают собрать и изучить обломки.

Ранее американские военные несколько дней следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

Впоследствии аэростат сбили, было установлено, что он принадлежит КНР.

В Пентагоне заявили, что китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению президента Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США.