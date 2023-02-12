В Минобороны РФ сообщили о поражении украинского цеха бронетехники в Харькове Фото: Александр КОЦ

Российские воздушно-космические силы (ВКС) нанесли ракетный удар по цехам машиностроительного завода в Харькове, где производилась бронетехника для украинских войск.

По информации Минобороны РФ, речь идет о машиностроительном "Заводе им. Малышева".

- В результате высокоточного ракетного удара ВКС РФ в Харькове были поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного "Завода им. Малышева", - говорится в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

До этого сообщалось, что ВКС РФ ударили по бронетанковому заводу в Харьковской области. В результате высокоточного удара поражены производственные цеха предприятия, в котором находились свыше 90 танков и другой бронетехники украинских войск.

А до этого сайт KP.RU писал, что российским войскам удалось освободить семь населенных пунктов от украинских войск. Речь идет об освобождении российскими силами от ВСУ Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового, Николаевки.