СК России расследует факты пыток священников, устроенных украинскими боевиками в ЛНР Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный Комитет РФ начинает расследовать факты преступлений украинских боевиков, пытавших священников, а также издевавшихся над прихожанами православных святынь в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили СК России.

«Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православных святынь в Луганской Народной Республике», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства в понедельник, 13 февраля.

Уточняется, что священнослужителей пытали боевики батальона «Айдар», а один из настоятелей храма, расположенного в селе Смоляниново, был незаконно арестован, после чего убит боевиками.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) проводила много обысков в монастырях Украинской православной церкви. В начале февраля этого года стало известно, что президент страны Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, а позже ввели санкции против 22 представителей Русской православной церкви.