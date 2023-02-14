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НовостиПолитика14 февраля 2023 7:27

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 14 февраля 2023 года

Населению рекомендуется оставаться в укрытиях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины утром во вторник, 14 февраля 2023 года. Данная информация размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как писал сайт KP.RU, российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины 10 февраля 2023 года. В результате поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.

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