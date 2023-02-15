Командование ПВО США заявило о перехвате четырех российских самолетов вблизи Аляски

NORAD заявила о перехвате российских самолетов недалеко от Аляски. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Командование ПВО Северной Америки NORAD заявило о перехвате четырех российских самолетов. Об этом сообщается в Twitter ведомства во вторник 14 февраля.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в понедельник 13 февраля. Российские самолеты якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски, уточнили в ведомстве. В то же время NORAD признает, что российские самолеты «оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады» и отмечает, что появление российских самолетов в зоне ПВО Аляски не рассматривается США и Канадой как угроза или провокация.

В ведомстве уточнили также, что не связывают появление российских самолетов с недавними операциями военных по ликвидации неизвестных летательных аппаратов, появлявшихся над территорией США и Канады.

Напомним, за последние дни над США и Канадой были сбиты несколько неизвестных летающих объектов.

В отчете Пентагона сообщалось, что летательный объект, сбитый Военно-воздушными силами Соединенных Штатов в небе над Канадой, выглядел как металлический шар.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава североамериканского командования противовоздушной обороны Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.

Почему Пентагон начал сбивать НЛО после десятилетий страха, читайте здесь на KP.RU.