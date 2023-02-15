Украинские СМИ сообщают о неопознанных шарах в небе над Киевом

Украинские СМИ сообщают о неизвестных шарах над украинской столицей. Фото: REUTERS

Летающий объект в форме шара заметили в небе над Киевом. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на киевские паблики в социальных сетях.

«Местные паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара», - пишет издание Страна.ua.

Сообщается, что киевляне выкладывают в сеть видео с парящим в небе шарообразным объектом.

Напомним, недавно в ВСУ также заявили о том, что над Украиной были замечены неопознанные аэростаты. Представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что 12 февраля над Днепропетровском были замечены неопознанные воздушные шары, якобы запущенные с территории Российской Федерации, которые медленно двигались, паря в воздушных потоках.

Тем временем американцы сбили четвёртый воздушный шар над США со второй попытки. Первая запущенная США ракета упала в озеро Гурон.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава североамериканского командования противовоздушной обороны Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.