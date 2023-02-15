Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших при землетрясении

В Сирии назвали окончательное число погибших и пострадавших при землетрясении. Фото: REUTERS

В Сирии назвали окончательное число погибших и пострадавших при землетрясении. Цифры озвучил во вторник 14 февраля глава Минздрава республики Хасан Мухаммед аль-Габаш.

«Окончательное число погибших при землетрясении — 1 414 человек», - цитирует Габаша сирийское информационное агентство SANA.

Сообщается также о 2357 пострадавших. Чиновник уточнил, что это сведения о жертвах и пострадавших от землетрясения на территориях, которые находятся под контролем официального Дамаска.

Ранее сообщалось, что власти Сирии объявили о завершении поисково-спасательной операции после землетрясения.

Также сообщалось, что во вторник, 14 февраля, в аэропорту Жуковский приземлился самолёт ИЛ-76, принадлежащий МЧС России. На нём вернулись из Сирии спасатели, которые помогали вытаскивать из-под обломков выживших и ликвидировать последствия землетрясения.

Тем временем количество погибших при землетрясении в Турции превысило 35 тысяч человек. Число пострадавших выросло до 105 505 человек.